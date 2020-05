Coronavirus, riparte la scherma: ecco il nuovo protocollo sulle modalità di svolgimento degli allenamenti

Genova. Dopo il lockdown riparte anche lo sport. E’ stato pubblicato il nuovo protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella scherma.

E’ stato redatto da un gruppo di lavoro appositamente costituito per realizzare una guida normativa a cui attenersi per la riapertura a tutti gli atleti delle sale scherma, delle palestre e degli impianti sportivi, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Protocollo Scherma