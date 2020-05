Coronavirus, rallentano i contagi in Liguria. Termina il servizio delle ambulanze Covid

Imperia. Terminerà anche in provincia di Imperia, a partire da domani, il servizio delle ambulanze dedicate esclusivamente al trasporto di persone positive al Covid-19 o di casi sospetti. La decisione, assunta l’8 maggio dal dipartimento interaziendale regionale emergenza 118 di Alisa, è stata comunicata negli scorsi giorni alle pubbliche assistenze liguri.

Nella nota inviata alle pubbliche assistenze si legge: «Osservato il rallentamento dei contagi, l’oggettiva diminuzione degli interventi di soccorso per pazienti con patologia infettiva, la notevole esperienza acquisita da molti soccorritori nella gestione dei soccorsi, è stato concordato di procedere alla riduzione effettiva del numero delle ambulanze dedicate, fino alla abolizione delle stesse».

Le ambulanze dedicate a chi presenta i sintomi del coronavirus potranno rimanere, ma solo se a farsene carico, coprendo interamente i costi, sarà la Croce. La Croce Azzurra di Vallecrosia, come dichiara il direttore Matteo Amato, «per garantire un servizio idoneo alla comunità, attraverso un protocollo interno e completamente a proprio carico ha deciso di mantenere ambulanza dedicata con cellula e area sanificazione ancora per un mese».

«Studieremo noi la situazione – aggiunge Amato – e decideremo noi in autonomia quando sarà il caso di disattivarla».

Rimarrà invece il compenso deliberato per i trasporti in urgenza in caso di dimissioni, trasporti per tamponi e trasporti secondari chiesti direttamente dalla centrale operativa del 118 per cui vengono corrisposti un fisso di 31,81 euro a missione e un rimborso di 0,88 euro a chilometro da parte dell’azienda sanitaria locale.