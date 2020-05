Coronavirus, quattro morti in provincia di Imperia. Otto gli ospedalizzati in più nelle ultime 24 ore

Genova. Continua a diminuire il numero di positivi al Covid-19 in Liguria. Lo evidenziano i dati del flusso ministeriale diffusi dalla Regione Liguria. I positivi sono oggi 42 in meno rispetto a ieri, per un totale, da inizio emergenza, di 4749 casi. Nel frattempo sono 1492 in più i test effettuati: 68814 il numero complessivo. Aumentano i morti, sono 12 nelle ultime ore di cui quattro in provincia di Imperia. L’Asl 1 segnala infatti il decesso di tre donne e un uomo, tutti ricoverati all’ospedale Borea di Sanremo, di età compresa tra i 76 e i 91 anni.

Tutti i dati:

Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2322 (-56 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1905 (14 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2790 (74 più di ieri)

Schede decessi 1291 (12 più di ieri)

PROVINCIA CASI SAVONA 837 LA SPEZIA 249 IMPERIA 685 GENOVA 2974 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4749

ospedalizzati di cui in TI Differenza da ospedalizzati giorno precedente Ospedalizzati 522 38 0 ASL1 95 7 8 ASL2 79 6 -3 Ospedale Policlinico San Martino 86 8 0 Ospedale Evangelico 18 0 0 Ospedale Galliera 89 0 -7 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL 3 Villa Scassi 72 7 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 38 5 1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 43 5 0