Coronavirus, Protezione Civile: «Grazie Bordighera». Continua il lavoro dei volontari

Bordighera. «Il lockdown è ormai terminato e anche la fase due giunge ormai al termine, ma noi, dopo due mesi e mezzo, siamo sempre qui al vostro servizio». Lo dichiara la Protezione Civile A.I.B. Bordighera, impegnata fin dall’inizio per contrastare il Coronavirus sul territorio bordigotto.

«Con le vostre generose donazioni, abbiamo provveduto ad acquistare una discreta quantità di mascherine di tipo chirurgico, gel igienizzanti e prodotti alimentari e per l’igiene, per un valore totale di circa 4mila euro, che stiamo provvedendo a distribuire ai nostri concittadini», aggiunge l’associazione, che ringrazia chi ha contribuito alla raccolta fondi. «I nostri ringraziamenti vanno al signor Giuseppe Pregno, all’associazione Bordieventi, all’associazione “Il Ponente si muove“, a Luana Ambrosino e MariaPia Rambone, alla signora Menaldo, a Enrico Guerrato, Vanda Caprioli, Margherita Forchino, Raffaella Moro, alla Banda di Borghetto, a Laura Cimardi, al signor Rossi, a Diana Monaco, al signor Panetta, alla Pasticceria Adriana di Vallecrosia, alla Panetteria Rapallino e alla Panetteria S.Ampelio, alla Chiesa Evangelica Apostolica (Signor Giampiero), al Rotary Club e tutti coloro che, con piccole ma non meno importanti donazioni in denaro o sacchi spesa hanno contribuito ad arrivare alla strepitosa cifra di 10.500,00 euro che stiamo utilizzando per l’acquisto di altri beni di prima necessità e altre mascherine da donare alla popolazione nei prossimi mesi. Vogliamo, inoltre, ringraziare i supermercati Despar di Vallecrosia e Doro di Bordighera per la disponibilità a fornirci gli spazi per la raccolta alimentare. Mai avremmo immaginato di raccogliere così tante adesioni, vi siete ancora una volta superati! Grazie Bordighera».

«L’emergenza non è ancora finita e la nostra squadra, per quanto sarà ancora possibile, rimarrà a disposizione di quanti avranno bisogno di un sostegno», conclude la Protezione Civile.

Per informazioni, aiuti o donazioni telefonare al 3927979933.