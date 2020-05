Coronavirus, Policlinico San Martino: sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive

Genova. All’Ospedale Policlinico San Martino fino ad ora sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive.

23 sono ricoverati nelle 3 rianimazioni del Policlinico più 6 pazienti in sub intensiva, 9 al Padiglione 10, 65 al Padiglione 12, 9 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 15 al Maragliano, 1 presso la Terapia Intensiva Coronarica, 1 in Cardiochirurgia, 3 in Ostetricia/Ginecologia, 1 in Clinica Psichiatrica.