Coronavirus, Policlinico San Martino: sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive

Genova. Ad ora all’Ospedale Policlinico San Martino sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive, 7 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 33 al Padiglione 12, 7 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 6 al Maragliano.

L’Ospedale Policlinico San Martino ha ricevuto dalla famiglia Ghiglino ulteriori 1.100€, ricavati dalla vendita dei copri mascherine griffati Ghiglino 1893 (ad oggi Ghiglino ha raccolto oltre 5.000€).