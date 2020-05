Coronavirus, nessun decesso in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore

Imperia. Diminuiscono i decessi per coronavirus in Liguria. Nell’Imperiese l’Asl1 fa sapere che, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati decessi di pazienti ricoverati Covid-19 positivi.

La direzione medica del presidio di Levante - Asl2 segnala un decesso, dalle 14 di ieri alle 14 di oggi. Si tratta di una donna di 96 anni della provincia di Savona, mentre la direzione medica del presidio di Ponente – Asl2 non segnala decessi.

La direzione sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala un decesso. Si tratta di un uomo di 85 anni, di Genova. E’ morto alle 2.25 del 2 maggio. Era ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La direzione sanitaria e la direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di pazienti Covid-19 positivi.