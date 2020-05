Coronavirus, negativa al tampone l’anziana di Dolceacqua portata in ospedale per sospetto Covid

Dolceacqua. E’ risultata negativa al tampone (per la seconda volta),la donna di 99 anni di Dolceacqua trasportata ieri all’ospedale Borea di Sanremo per un sospetto caso di Covid-19.

Già venti giorni fa, l’anziana era stata trasportata in ospedale e sottoposta a tampone per gli stessi sintomi, simili a quelli del coronavirus. Anche in quel caso, il tampone effettuato aveva dato esito negativo.