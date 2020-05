Coronavirus, manuale operativo della FIJLKAM per la ripresa in sicurezza dell’attività

Genova. Manuale operativo della FIJLKAM per la ripresa in sicurezza dell’attività. Un apposito Gruppo di Lavoro è stato incaricato per elaborare un “Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza Covid-19” per fornire alle società sportive affiliate indicazioni dettagliate in merito alla valutazione del rischio ed alle conseguenti misure di sicurezza preventive ed organizzative da adottare nelle palestre, come richiesto dal Coni e dal Ministero dello Sport.

Le varie Commissioni Tecniche di Settore hanno predisposto anche delle “Raccomandazioni da seguire” specifiche per le discipline del judo, della lotta, del karate, del Ju Jitsu, dell’Aikido e del Sumo, in cui sono riportati esempi relativi a metodiche di allenamento nel rispetto delle misure di sicurezza.

A maggior supporto la Federazione ha sottoscritto una polizza integrativa volta a tutelare le società sportive affiliate dai rischi legali connessi alla diffusione del Covid-19.

