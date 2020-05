Coronavirus, Lega Giovani Liguria: «Soddisfazione per mozione unitaria sull’università»

Genova. «Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in Parlamento della mozione unitaria a favore del sistema universitario. In particolare, per l’accoglimento delle proposte che la Lega sostiene sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19» – così in una nota il Coordinatore Federale della Lega Giovani, On Luca Toccalini e Stefano Pagano, Coordinatore Lega Universitaria Liguria.

«E’ necessario ampliare la no-tax area per esentare gli studenti dal pagamento delle tasse universitarie e sollecitare gli Atenei ad adottare ulteriori forme di sospensione, dilazione o differimento del pagamento delle contribuzioni studentesche nei periodi di cancellazione o riduzione delle attività didattiche in presenza;

pensare a misure di sostegno per studenti fuori sede, in particolare per il pagamento dei canoni di locazione nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Rivedere complessivamente la normativa sulle specializzazioni mediche e sanitarie, in particolar modo lavorare per l’aumento delle borse di specializzazione e l’ immediata ricostituzione dell’Osservatorio per la formazione medico-specialistica presso il Ministero dell’Università e della ricerca, garantendo al suo interno la rappresentatività di tutti i principali attori.

Il Governo si è impegnato formalmente in Parlamento ad attuare questi punti. Continueremo a vigilare affinché passi davvero dalle parole ai fatti a favore degli studenti universitari» – concludono.