Coronavirus, le proposte di Confartigianato Imperia per la riapertura di acconciatori e centri estetici

Imperia. In attesa di una conferma sulla data di riapertura delle imprese di acconciatura e dei centri estetici, la Confartigianato ricorda il documento di proposte che ha elaborato, contenente misure igienico-sanitarie e modalità di lavoro che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute di clienti, imprenditori e dipendenti. Si tratta di proposte inviate a livello nazionale, per le quali si attende riscontro in quelle che saranno le regolamentazioni stabilite dal Governo.

La Confartigianato ritiene infatti che le imprese regolari siano in condizioni di riorganizzare le attività e rimodulare le modalità di erogazione dei servizi, in modo da operare in sicurezza tutelando la salute dei clienti, dei dipendenti e

degli stessi imprenditori.

Di seguito le proposte di carattere organizzativo elaborate dalla Confartigianato:

• Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail)

• Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, serviziigienici

• Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento

• Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti

Limitatamente ai saloni di acconciatura che, contrariamente ai centri estetici, normalmente non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore:

• delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile

• utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti

• distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore)

PROPOSTE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

• Utilizzo mascherina e guanti

• Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba)

• Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio

• Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo

• Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto

• Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro, a disposizione di operatori e clientela

Misure aggiuntive per i centri estetici:

• Utilizzo di soprascarpe monouso

• Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti

• Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.