Coronavirus, l’assessore Scajola: «Massima solidarietà ai commercianti che hanno manifestato nell’Imperiese»

Imperia. «Massima solidarietà ai commercianti che in questi giorni hanno manifestato in vari Comuni della nostra provincia» – afferma l’assessore Marco Scajola.

«L’emergenza sanitaria ha comportato una crisi economica per molte famiglie. Chi è sceso in piazza lo ha fatto nel pieno rispetto delle regole sanitarie ed ha manifestato in modo pacato. Invito gli organi competenti a non procedere contro chi ha voluto esprimere la propria difficoltà economica in un momento così difficile ed ha agito per tutelare il proprio lavoro e la propria famiglia» – dice.