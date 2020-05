Coronavirus, la Lega Nord sezione di Bordighera dona mille euro alla Croce Rossa Italiana

Bordighera. La Lega Nord sezione di Bordighera dona 1.000 euro alla Croce Rossa Italiana.

Il denaro è destinato in modo particolare a sostenere l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per i militi della CRI e per l’acquisto di beni alimentari e di conforto per le famiglie bisognose.

Hanno aderito alla raccolta fondi tanti iscritti e simpatizzanti della Lega Nord.