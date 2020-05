Coronavirus, in provincia di Imperia due casi in più nelle ultime 24 ore

Genova. Sono due in più rispetto a ieri i casi di infezione da Covid-19 in provincia di Imperia, dove i malati salgono da 660 (dato diffuso ieri) a 662, come riportano oggi le tabelle con i dati del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria. Diminuiti, invece, gli ospedalizzati: sono 5 in meno di ieri in provincia di Imperia, 22 in meno in tutta la Liguria. Quindici i morti, che salgono a 1327 dall’inizio dell’emergenza: nessun decesso nell’Imperiese nelle ultime 24 ore.

A livello regionale, i positivi sono 38 meno di ieri: 4625 in tutto.

TUTTI I DATI

Al domicilio (isolamento domiciliare): 2217 (-36 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio): 1965 (20 più di ieri)

Guariti con 2 test consecutivi negativi: 3041 (88 più di ieri)

PROVINCIA CASI SAVONA 796 LA SPEZIA 226 IMPERIA 662 GENOVA 2937 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4625

ospedalizzati di ui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 443 35 -22 ASL1 73 7 -5 ASL2 74 5 -3 Ospedale Policlinico San Martino 74 8 7 Ospedale Evangelico 16 0 -1 Ospedale Galliera 75 0 -9 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL 3 Villa Scassi 55 6 -9 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 35 4 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 40 5 -1