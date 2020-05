Coronavirus, in provincia di Imperia diminuiscono i casi ma aumentano i decessi in Liguria

Genova. Continuano a diminuire le persone positive al coronavirus in Liguria che sono 3.362, 105 in meno rispetto a ieri, secondo i dati che emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Liguria in base al flusso ministeriale. Superata inoltre di 625 unità, la quota di 100mila tamponi, più di 1.790 nelle ultime ventiquattro ore.

Scende ancora il numero degli ospedalizzati, 211 di cui 13 in terapia intensiva. In tutto sono 1.443 le vittime accertate, sette più di ieri, 934 i pazienti in isolamento domiciliare, 2.217 i guariti ancora positivi e 4.798 quelli definitivamente curati con due test negativi consecutivi.

In provincia di Imperia ci sono 396 casi, 38 sono ospedalizzati, di cui 4 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri, mentre 137 sono i soggetti in sorveglianza attiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS

Dati odierni 28 maggio 2020 – DATI ALISA – MINISTERO

TOTALE test effettuati 100.625 (+1790)

Positivi in Liguria 3.362 (-105)

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 538 LA SPEZIA 96 IMPERIA 396 GENOVA 2330 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 3362

ospedalizzati di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 211 13 -8 ASL1 38 4 1 ASL2 48 2 -2 Ospedale Policlinico San Martino 22 3 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 35 0 -2 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 33 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 9 0 -1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 22 0 -4

Isolamento domiciliare 934 -116 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2217 +19 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 4798 +114

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 137 ASL 2 260 ASL 3 421 ASL 4 158 ASL 5 129 Liguria 1105

Schede decessi 1443 (+7)