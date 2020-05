Coronavirus, in Liguria diminuiscono i casi: sorvegliati in netto calo, aumentano i guariti

Genova. Sono ancora in calo i casi di Covid-19 in Liguria. I positivi in tutta la regione sono 5218, trenta in meno rispetto a ieri. I dati, diffusi dalla Regione Liguria, sono quelli del flusso ministeriale.

Aumentano i test effettuati: in totale sono 56092 (1600 più di ieri). Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare: sono 2830, 26 in meno rispetto a ieri. Dato positivo, l’aumento dei guariti: gli asintomatici positivi a domicilio sono 1710 (13 più di ieri), i guariti con due test consecutivi negativi sono 1973 (71 più di ieri).

I morti sono 1219 (12 più di ieri).

PROVINCIA casi SAVONA 866 LA SPEZIA 317 IMPERIA 879 GENOVA 3148 altro/in fase di verifica 8 TOTALE 5218

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 678 72 -17 ASL1 115 10 -6 ASL2 100 9 1 Ospedale Policlinico San Martino 139 25 -4 Ospedale Evangelico 25 0 0 Ospedale Galliera 103 3 -3 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 88 12 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 49 6 -4 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 56 7 0