Coronavirus in Liguria, da domani si prepara la riapertura del 18 maggio. I particolari dell’ordinanza

Genova. Qualsiasi attività potrà essere raggiunta dai titolari per prepararsi alla riapertura del 18. Riapriranno da domani strutture come agriturismo e bed and breakfast. Riapriranno negozi per attrezzature sportive, da pesca e caccia. Per praticare sport ci si potrà recare in tutta la regione. Si potrà raggiungere la seconda casa con il nucleo familiare, per preparare la sua riapertura. Si potrà tornare nei boschi per raccogliere funghi, tartufi e quant’altro. Consentito anche il mototurismo.

E’ questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza regionale che entrerà in vigore da domani. A descriverla è stato il governatore Giovanni Toti, nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus.

Il presidente della Liguria parla anche di «Numeri in discesa in maniera anche più significativa che gli altri giorni. Solo 5 decessi oggi, numero che ci fa piacere perché il virus sembra abbia perso la sua aggressività delle settimane scorse. Stamane ci sono numerosi contatti con i governatori della Regioni. Vogliamo ampia facoltà di scegliere per le Regioni. Questo è anche nelle intenzioni del Governo. La Regione Liguria si prepara, per lunedì 18, a riaprire attività come negozi al dettaglio, bar, ristoranti, parrucchiere ed estetiste».

Toti ha concluso il suo discorso facendo i complimenti ai liguri per come si sono comportati nel corso dell’emergenza, auspicando che questi continuino ad osservare le regole di distanziamento sociale.

LA DIRETTA