Coronavirus, in Liguria calano i positivi. I malati nell’Imperiese sono 396

Genova. Sono 3233, 129 in meno rispetto a ieri, i pazienti Covid-19 positivi in Liguria. Lo si apprende dai dati del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 1548, per un totale di 102.173. Sette i nuovi decessi, che da inizio emergenza sono 1450.

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 526 LA SPEZIA 94 IMPERIA 396 GENOVA 2.214 altro/in fase di verifica 3 TOTALE 3.233

ospedalizzati di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 205 13 -6 ASL1 38 4 0 ASL2 43 2 -5 Ospedale Policlinico San Martino 23 3 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 39 0 4 Ospedale Gaslini 2 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 31 4 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 10 0 1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 18 0 -4

Isolamento domiciliare 789 -145 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2.239 +22 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 4.934 +136