Coronavirus, in Liguria calano i positivi e aumentano i guariti. Un decesso in provincia di Imperia

Genova. Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria in base ai flussi forniti da Alisa e ministero della Salute i casi positivi in Liguria sono 5061 (-29 di ieri) .

Il totale test effettuati è 61446 (1753 più di ieri)

PROVINCIA CASI SAVONA 872 LA SPEZIA 284 IMPERIA 758 GENOVA 3139 altro/in fase di verifica 8 TOTALE 5061

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 582 57 -25 ASL1 100 7 -4 ASL2 82 5 -2 Ospedale Policlinico San Martino 110 24 -7 Ospedale Evangelico 20 0 -2 Ospedale Galliera 93 0 -1 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 83 8 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 39 5 -6 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 52 8 -2

Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2666 (-33 di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1813 (29 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2330 (112 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 137 ASL 2 495 ASL 3 410 ASL 4 328 ASL 5 478 Liguria 1848

DECESSI DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 7 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 06 maggio alle 14 del 7 maggio)

ASL 1

Si è registrato un decesso, si tratta di una donna di anni 80 ricoverata all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia (non inserito nella segnalazione di ieri).

ASL 2

Si sono registrati 3 decessi, si tratta di:

• donna di 57 anni della Provincia di Savona

• donna di 86 anni della Provincia di Savona

• uomo di 88 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

Si segnala che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di un tampone relativo a una paziente deceduta nei giorni scorsi presso l’Ospedale P.A. Micone, si tratta di donna di 72 anni, con comorbidità deceduta il 3/5/2020 in UTIC

ASL 4

Si sono registrati tre decessi, si tratta di:

• un uomo di anni 71, deceduto il 7 maggio presso Reparto Medicina Lavagna e residente a Casarza Ligure

• un uomo di anni 83, deceduto il giorno 7 maggio presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Chiavari

• un uomo di anni 68, deceduto il 6 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

GALLIERA

Si sono registrati due decessi: una donna di anni 86, di Genova, deceduta il 6 maggio presso Malattie Infettive e una donna di anni 78, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive

POLICLINICO SAN MARTINO:

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi