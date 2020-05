Genova. Sono 26 in meno i Covid-19 positivi in Liguria. Lo si apprende dai dati del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria.

Nelle ultime 24 ore i test effettuati sono stati 1764 per un totale, da inizio emergenza, di 76.012. Sette i morti in tutto il territorio regionale, di cui uno in provincia di Imperia. Si tratta di una donna di 84 anni deceduta il 14 maggio all’Ospedale di Sanremo.

PROVINCIA CASI SAVONA 795 LA SPEZIA 212 IMPERIA 654 GENOVA 2934 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4599

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 416 31 -27 ASL1 67 8 -6 ASL2 75 5 1 Ospedale Policlinico San Martino 69 7 -5 Ospedale Evangelico 15 0 -1 Ospedale Galliera 70 0 -5 Ospedale Gaslini 1 0 0 ASL 3 Villa Scassi 48 6 -7 ASL4 Sestri Levante 30 1 -5 ASL5 41 4 1

Isolamento domiciliare 2187 -30 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1996 +31 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3125 +84