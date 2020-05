Coronavirus, in Liguria aumentano i tamponi e diminuiscono i casi

Genova. Diminuiscono ancora i casi di Covid-19 in Liguria: ad oggi, secondo i dati del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria, sono 5090, 85 meno di ieri. Questo a fronte di un aumento dei tamponi effettuati: in tutto 59693 (2071 più di ieri).

I malati in isolamento domiciliare sono 2699, 77 meno di ieri. Mentre quelli in ospedale scendono a 607, 44 in meno rispetto alla giornata di ieri.

1784 persone sono clinicamente guarite ma restano a casa, essendo asintomatici ma ancora positivi. Mentre i guariti, con 2 test consecutivi negativi, salgono a 2218, 150 in più rispetto a ieri.

I morti sono 1241, 11 in più nelle ultime 24 ore.

PROVINCIA CASI SAVONA 845 LA SPEZIA 301 IMPERIA 791 GENOVA 3145 altro/in fase di verifica 8 TOTALE 5090

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 607 59 -44 ASL1 104 7 -10 ASL2 84 6 -11 Ospedale Policlinico San Martino 117 24 -5 Ospedale Evangelico 22 0 -1 Ospedale Galliera 94 0 -11 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 84 9 -3 ASL 3 Gallino 0 0 -2 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 45 6 -2 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 54 7 1