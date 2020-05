Coronavirus, in Liguria 104 guariti più di ieri. In provincia di Imperia morto un uomo di 55 anni

Imperia. Secondo il bollettino trasmesso dalla Regione Liguria e stilato in base al flusso dei dati tra Alisa e ministero della Salute i casi positivi in Liguria 5024, -37 di ieri. Il totale dei test effettuati è di 6.3531 (2085 più di ieri) Positivi in Liguria 5024 -37 di ieri

PROVINCIA CASI SAVONA 869 LA SPEZIA 278 IMPERIA 757 GENOVA 3112 altro/in fase di verifica 8 TOTALE 5024

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 563 46 -19 ASL1 102 7 2 ASL2 84 6 2 Ospedale Policlinico San Martino 96 16 -14 Ospedale Evangelico 19 0 -1 Ospedale Galliera 91 0 -2 Ospedale Gaslini 4 0 1 ASL 3 Villa Scassi 81 7 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 39 5 0 ASL4 Lavagna 1 0 1 ASL5 46 5 -6

Al Domicilio (isolamento domiciliare) in Liguria ci sono 2613 persone (-53 di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) nella regione sono 1848 (35 più di ieri)

I GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI sono 2434, 104 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 125 ASL 2 461 ASL 3 427 ASL 4 319 ASL 5 310

DECESSO DI PAZIENTI COVID-19 POSITIVO 8 MAGGIO 2020 (ultime 24 ore, dalle 14 del 07 maggio alle 14 del 8 maggio)

ASL 1

Segnala 1 decesso: un paziente di 55 anni della provincia di imperia deceduto il 7 maggio all’ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.

ASL 2

Segnala 3 decessi:

• uomo di 91 anni della Provincia di Savona (presidio levante)

• donna di 74 anni della Provincia di Savona (presidio levante)

• uomo 52 anni della Provincia di Savona (presidio ponente)

ASL 3

Segnala il decesso di donna di 89 anni, con comorbidità, deceduta il 7/5/2020 nel reparto di OBI/Covid. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi

GALLIERA

Segnala due decessi: una donna di anni 71, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive, una

donna di 75 anni, di Genova e deceduta l’8 maggio, presso Pronto Soccorso

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 3 decessi:

• un paziente di anni 87, residente a Genova, deceduto presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

• una paziente di anni 87, residente a Chiavari e deceduta presso il 1° piano del Pronto Soccorso

• un paziente di anni 51, residente a Lavagna e deceduto presso il reparto di Malattie Infettive