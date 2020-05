Coronavirus, il Comune di Vallebona: «Si possono ritirare mascherine gratuite in farmacia»

Vallebona. Da oggi sarà possibile ritirare le mascherine chirurgiche, offerte da Regione Liguria, nella farmacia del paese. Lo comunica il Comune di Vallebona.

«Abbiamo avuto conferma che sono già arrivate anche alla farmacia di Vallebona – fanno sapere dal Comune – Si possono ritirare con tutta calma nei prossimi giorni!».

Per ritirare le mascherine basta recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria che ha il codice fiscale. Saranno ammesse anche le consegne per conto di terzi, cioè chi vuole prendere le mascherine anche per i parenti deve portare con sé tutte le tessere in originale e in cambio riceverà tante confezioni quante sono le tessere presentate. Il sistema elettronico poi registra l’avvenuta consegna, quindi sarà impossibile ottenere altre mascherine con lo stesso codice fiscale.