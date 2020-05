Coronavirus, i vertici liguri di Forza Italia si riuniscono per discutere le iniziative a sostegno delle persone in difficoltà

Sanremo. Ieri pomeriggio, su indicazione del presidente Silvio Berlusconi e iniziativa del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, si sono riuniti tutti i coordinatori provinciali, cittadini e i responsabili regionali delle Donne Azzurre, di Forza Italia Seniores, di Forza Italia Giovani e dei Club Forza Silvio in video conferenza per parlare delle iniziative che verranno svolte da tutti i coordinatori cittadini nelle loro città a sostegno delle persone che si trovano in momentanea difficoltà per l’attuale situazione Covid-19.

Durante la riunione, sono state anche discusse le linee guida indicate dal presidente del partito per un’azione più puntuale ed incisiva sul territorio. Per la Provincia di Imperia sono intervenuti: Simone Baggioli, coordinatore provinciale, Patrizia Badino, commissario Azzurro Donna e la vice Alessandra Beltramo, Secondo Sandiano (Dino), commissario Sanremo, Antonello Lacala commissario Bordighera, Marco Agosta e Gabriele Amarella commissari Ventimiglia, Lucia Carluccio addetta stampa provinciale.

Per seguire le iniziative del gruppo visitare le pagine social Forza Italia Provincia di Imperia, Sanremo del Cittadino e Insieme per l’Italia.