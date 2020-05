Coronavirus, i consigli della Fit per giocare a tennis in sicurezza

Genova. A partire da lunedì 4 maggio è iniziata la fase 2 legata all’emergenza sanitaria da coronavirus. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha introdotto altre novità rispetto a quelle introdotte dal Dpcm 26 aprile 2020, tra le quali la possibilità di praticare tennis. La Federazione Italiana Tennis ha stilato perciò alcune norme di sicurezza che possono consentire a chiunque di giocare in sicurezza.

Ecco i consigli della FIT:

PRIMA DI GIOCARE

Rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo

Pulire a fondo il materiale di gioco

Lavare o disinfettare le mani

Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri giocatori

Portare in campo la propria bottiglia d’acqua e bere solo da quella

Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo

MENTRE SI GIOCA

Indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani ogni fine game

Non toccare la faccia con le mani

Usare racchetta e piede per raccogliere le palline e mandarle all’avversario

Panchine ai lati opposti

Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta

DOPO AVER GIOCATO

Cambiare subito l’overgrip della racchetta

Lavare o disinfettare le mani

Fare la doccia a casa