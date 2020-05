Coronavirus, i carabinieri garantiscono il rispetto delle norme anti-contagio nell’Imperiese

Diano Marina. Condividendo con gli altri attori del soccorso pubblico lo sforzo nell’esecuzione dei servizi tesi a sollecitare il rispetto alle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus, anche in questo particolare periodo l’Arma non perde la sua connotazione di «forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza» e prosegue l’attività di controllo del territorio, tesa alla prevenzione ed al contrasto dei reati, assicurando costantemente la «tutela del bene della collettività nazionale anche in casi di pubbliche calamità», ragion per cui tutti i carabinieri con passione e senso di responsabilità stanno operando per garantire il rispetto delle norme anti-contagio, la consegna di medicinali a persone che non hanno congiunti o possibilità di raggiungere farmacie, piuttosto che il recapito della pensione a persone che ne facciano richiesta, in ragione di un accordo sottoscritto tra Poste Italiane ed il Comando Generale dell’Arma, o ancora di pacchi contenenti generi alimentari donati da Esselunga e Banca Intesa Sam Paolo a coloro che sono in stato di bisogno, individuati grazie alla conoscenza delle realtà locali da parte dei Comandi di Stazione, capillarmente presenti sul territorio.