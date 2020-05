Coronavirus, Fita Imperia: «Le compagnie nel 2021 non dovranno pagare la quota fissa di iscrizione»

Imperia. «La Federazione Italiana Teatro Amatori sceglie un gesto concreto per ribadire il proprio sostegno alle compagnie in questo 2020 che, purtroppo, non si farà dimenticare. Le associazioni che si sono iscritte e che si iscriveranno alla FITA nel corso dell’anno 2020, nel 2021 non dovranno pagare la quota fissa di iscrizione.

Chi si riscriverà nel 2021 pagherà, dunque, solo la quota relativa al tesseramento dei soci. Una scelta tanto voluta quanto impegnativa e complessa per la Federazione, che vive proprio grazie alle iscrizioni» - fa sapere Alessia Mela, presidente provinciale Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Imperia.