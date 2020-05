Coronavirus, #fermiamoloinsieme: il punto sull’emergenza Covid-19 in Liguria

Imperia. Sono 250mila e 69 le chiamate al 112 durante l’emergenza Covid-19 dal 24 febbraio al 10 maggio in Liguria, il 25 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di queste 11.840 riguardavano richieste di aiuto per persone che presentavano sintomi da coronavirus. Nella sola provincia di Imperia, le chiamate complessive sono state 11.420, di cui 1.225 per Covid.

Sono alcuni tra i numeri della Liguria per l’emergenza Coronavirus diffusi oggi dalla Regione ligure. «Alla vigilia di quello che sarà un weekend importante per il paese, abbiamo voluto fare il punto – ha spiegato il governatore Giovanni Toti -. Abbiamo avuto stamane un incontro con il presidente Conte e ministri Boccia e Speranza, perché nelle prossime ore verrà varato un decreto che consentirà alle Regioni di anticipare le riaperture con pieno consenso del Governo. Stiamo anche lavorando per un protocollo che speriamo possa essere comune tra tutte le Regioni per dare a tutte le regioni italiane regole comuni e facilmente applicabili».

I numeri diffusi danno il senso dello sforzo compiuto dalla sanità ligure per fronteggiare l’emergenza. «La fatica di un’emergenza che è calata in Europa, non solo in Italia, in modo inaspettato e improvviso e che ha fatto sì che tutti i sistemi sanitari europei predisponessero una serie di misure straordinarie – ha sottolineato l’assessore alla Sanità Sonia Viale -. Numeri che danno il senso di quella che è stata l’emergenza in Liguria». «Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza – ha aggiunto – Un paese non può trovarsi senza misure per proteggere i propri operatori sanitari. Non eravamo autosufficienti per la produzione di dispositivi di protezione individuale, questo non deve più accadere».

Dal 1 marzo al 10 maggio in Liguria sono stati distribuiti qualcosa come poco meno di 9milioni di dpi, 822mila alle pubbliche assistenze, più di 1milione e 400mila pezzi alle Rsa. 2milioni e 500mila le mascherine distribuite alla popolazione.

Senza dimenticare le azioni compiute per incrementare i posti letto: al 2 di marzo, nelle terapie intensive di tutta la Regione, i posti letto dedicati al Covid-19 erano 25, mentre nei reparti di media intensità i letti erano 99. Nel momento del picco epidemico, (dati del 7 aprile) in utilizzo c’erano 194 letti in terapia intensiva e 1241 posti ospedalieri per pazienti Covid. Al 12 maggio: i posti disponibili in terapia intensiva sono 124 e nei reparti di media intensità 808 letti sono dedicati a chi si è ammalato di coronavirus.

Di seguito tutti i dati.