Coronavirus, Fase 2 con incognita ripartenza. Enrico Amalberti (Alziamo i toni): «Troppi dubbi e incertezze»

Ventimiglia. «Le Partite Iva italiane e i dipendenti delle loro aziende vagano nel labirinto del Minotauro temendo per il loro avvenire e sono in attesa di un segnale concreto da parte del Governo», lo dichiara Enrico Amalberti di “Alziamo i toni”, il Movimento Imprese Italiane, il Mosa e Partite iva Liguria Insieme per cambiare, Partite Iva – Insieme per cambiare.

Quattro punti basilari: 18 mesi esentasse – Lotta alla burocrazia – Contributi a Fondo Perduto – Istituzione di un tavolo unitario di confronto.

«Se non riceveranno entro e non oltre il 30 maggio prossimo una risposta definitiva da parte del Premier Giuseppe Conte, le Partite Iva annunciano fin d’ora una serrata ad oltranza. La palla passa al Governo e i tempi sono maturi ma risicati. Il futuro dell’asse portante dell’economia nazionale dipende da queste decisioni e non ci sono spazi per le incertezze. La fiducia finora data alla classe politica da tutte queste famiglie deve essere ripagata. Dal primo giorno il mantra è stato “Siamo in guerra?” E allora Noi combattiamo».