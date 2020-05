Coronavirus, ecco l’ordinanza della Regione Liguria e tutte le indicazioni per ripartire

Genova. Come anticipato nel primo pomeriggio dal governatore Giovanni Toti, è pronta l’ordinanza delle Regione Liguria in vigore a partire da domani, lunedì 18 maggio, quando si potrà tornare ad una vita (quasi) normale all’interno dei confini regionali, che apriranno invece dal prossimo 3 giugno.

«Da domani in Liguria sarà liberata la circolazione di tutti i cittadini all’interno del territorio regionale senza obbligo di autocertificazione – ha detto Toti -. Ci si può muovere liberamente, incontrare parenti, amici, conoscenti, fidanzate e fidanzati senza più chiedere questo lo posso fare o no. Si può fare tutto quello che facevate prima, senza distinzione alcuna, ma con uso costante di dispositivi come la mascherina e mantenendo la distanza sociale. Potrete fare tutto sapendo che il male è ancora tra noi, lo dovremo combattere, ma con i numeri che sono positivi».

Nel dettaglio, da domani apriranno: parchi, ville, giardini pubblici, aree da gioco attrezzate all’aperto, attività commerciali al dettaglio, ristorazione, musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura, attività di servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori), strutture ricettive, stabilimenti balneari, spiagge libere e libere attrezzate. E ancora: anticipata a domani, la riapertura di piscine e palestre, che il governo centrale ha invece previsto per il 25 maggio, e quella di centri e circoli sportivi pubblici e privati. Al via di nuovo mercati e mercatini di hobbisti, e la possibilità di partecipare a tirocini extracurricolari.

Le scuole guida potranno riaprire il 20 di maggio: «Attendiamo le linee guida del Ministero dei Trasporti che arriveranno per quella data», spiega il governatore. Nel frattempo, «tutte queste attività si apriranno con regole chiare e precise stabilite dalla conferenza delle regioni».