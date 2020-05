Coronavirus e pugilato, prende il via uno stage di aggiornamento nazionale gratuito e-learning

Genova. La FPI informa che la Commissione Amatoriale, di concerto con i Coordinatori nazionali dei Settori Giovanile, Tecnici Sportivi ed Arbitri/Giudici, ha programmato lo svolgimento di uno Stage di aggiornamento nazionale a titolo gratuito, riservato ad Istruttori Amatoriali, Istruttori Giovanili, Aspiranti Tecnici, Tecnici Sportivi, Maestri, Arbitri/Giudici e Commissari di Riunione, valevole per il mantenimento della qualifica, che sarà effettuato in modalità e-learning, in diretta streaming sul canale YouTube-FPI, il giorno 16 maggio dalle 10 alle 12.30.

L’iscrizione al suddetto stage, per gli appartenenti alle categorie specificate in oggetto, dovrà avvenire attraverso l’invio (esclusivamente via e-mail all’indirizzo elearning@fpi.it), entro e non oltre il 14 maggio, della sola domanda di adesione (scheda_iscrizione_stage_nazionale_1_1) la quale dovrà essere obbligatoriamente compilata in tutti i campi richiesti.

Orario svolgimento corso:

Tale Stage avrà luogo il giorno 16 maggio, in modalità e-learning dalle 10 alle 12.30.

Lo stage: comunicato_stage_aggiorn_nazionale_e_learning