Coronavirus, dodici i contagiati a Bordighera: sette sono già guariti

Bordighera. Sono attualmente cinque le persone Covid-19 positive sul territorio comunale di Bordighera. Lo ha reso noto il sindaco Vittorio Ingenito che, in ottica di piena trasparenza ma nel rispetto della normativa sulla privacy, ha diffuso i dati ricevuti dall’Asl 1 Imperiese.

Delle dodici persone che avevano contratto il virus, alla data del 28 maggio sette risultano già guarite. Mentre delle ventitré persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria perché entrate in contatto con persone che hanno contratto il virus, solo una rimane ancora in isolamento.