Coronavirus, diminuiscono i casi positivi in Liguria. Un morto in provincia di Imperia

Genova. Secondo i dati del flusso Ministero della Salute/Alisa diffusi da Regione Liguria i casi positivi nella nostra Regione si riducono rispetto a ieri di 102 unità (3.781 in totale) su 93.173 test effettuati, +1438. Sempre in diminuzione (-2) rispetto a 24 ore fa il numero degli ospedalizzati che ora sono 265. Negli ospedali liguri rimangono 18 persone in terapia intensiva. In provincia di Imperia si registra un ricoverato in più nelle ultime 24 ore. I decessi fanno segnare quota 1.417, +5 rispetto a ieri, uno in provincia di Imperia. Sono 150 più di ieri i guariti con doppio tampone negativo. Rimangono in sorveglianza attiva 1.200 persone

PROVINCIA CASI SAVONA 631 LA SPEZIA 119 IMPERIA 448 GENOVA 2581 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 3781