Coronavirus, da C.M.E. Tasselli a Vallecrosia mascherine gratuite per tutti i clienti

Vallecrosia. Da C.M.E. Tasselli, punto vendita di materiali edili, idraulici e arredo bagno con cinquant’anni di esperienza nel settore, regala mascherine a tutti i propri clienti.

Si tratta di dispositivi di protezione individuale lavabili e riutilizzabili, personalizzati con il logo dell’attività. L’iniziativa, ideata dai due titolari Ugo e Bruno Tasselli, nasce dal desiderio di accompagnare i propri clienti in questo difficile periodo di emergenza causato dal coronavirus.

C.M.E. Tasselli si trova a Vallecrosia in via Roma 68, per informazioni visitare la pagina Facebook CME Tasselli srl Forniture per Edilizie.