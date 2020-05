Coronavirus, continua il calo di casi e ospedalizzati in Liguria

Genova. I dati odierni del flusso ministeriale diffusi da Regione Liguria: i test effettuati in totale sono 94.472 (+1299), mentre i positivi in Liguria sono 3.718 (-63).

Presso l’Asl1 non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Un decesso presso il presidio di Levante dell’Asl2, si tratta di una donna di 88 della provincia di Savona, un decesso anche all’ospedale Villa Scassi, si tratta di una donna di 89 anni, con comorbidità. L’Asl4 segnala invece un decesso avvenuto il 23 maggio presso il reparto Covid di Sestri Levante, non comunicato in precedenza, si tratta di un uomo di anni 68 residente a Borzonasca. un decesso anche presso l’Asl5, si tratta di un uomo di anni 78, ricoverato in Geriatria (Sarzana) e residente a La Spezia.

Nessun decesso all’ospedale Galliera di Genova, tre decessi all’ospedale San Martino di Genova, si tratta di un uomo residente a Genova di 73 anni, presso il reparto di Malattie Infettive, un uomo residente a Genova di 84 anni, presso il reparto di Malattie Infettive, un uomo residente a Genova di 89 anni, presso il Padiglione 12.

PROVINCIA CASI SAVONA 626 LA SPEZIA 112 IMPERIA 422 GENOVA 2556 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 3718

ospedalizzati di cui in TI Differenza osp. da giorno precedente Ospedalizzati 254 18 -11 ASL1 43 4 -1 ASL2 53 3 -2 Ospedale Policlinico San Martino 38 4 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 40 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 33 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 14 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 30 3 -1

Isolamento domiciliare 1302 -57 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2162 +5 Guariti con due test consecutivi negativi 4354 +74

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 115 ASL 2 324 ASL 3 389 ASL 4 188 ASL 5 152 Liguria 1168

Schede decessi 1423 (+6)