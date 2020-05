Coronavirus, CNA Imperia: «#AndareOltre continua con l’incontro rivolto al settore balneare»

Imperia. Continua #AndareOltre, il progetto pensato e realizzato da CNA Imperia e lo Studio Aschei ed Associati, i cui incontri online sono sempre aperti dall’introduzione e dalla sapiente regia del sociologo Luca Aschei. L’incontro di oggi con avvio alle 18.30 è dedicato al settore Balneare a titolo: “Voglia di mare in sicurezza – Estate 2020: Lavorare secondo le Linee Guida COVID-19”, sempre con il prezioso supporto tecnico di Lorenzo Rossetto, Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza CNA Imperia.

Che cosa cambia in tema di sicurezza sul lavoro? Quali misure sono obbligatorie e necessarie da adottare? Quali saranno i cambiamenti sostanziali? «Il tema della sicurezza ha ora più che mai un’importanza fondamentale per la riapertura delle attività balneari - afferma Luciano Vazzano, Segretario Territoriale CNA Imperia - Le caratteristiche specifiche degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate, quali la fruizione da parte di un elevato numero di persone soprattutto nei weekend e nei mesi di alta stagione, nonché la molteplicità di attività che si possono svolgere sull’arenile quali l’elioterapia, la balneazione, la ristorazione, le attività ludiche e sportive, pongono particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia, collocando il settore della gestione degli stabilimenti balneari tra quelli a rischio di aggregazione medio-alto secondo la classificazione INAIL».

Necessario quindi un puntuale approfondimento di #AndareOltre, sempre rigorosamente online sulla piattaforma Zoom, in tema di:

– Sanificazione, igienizzazione e disinfezione

– Controllo accessi

– Mantenimento distanza interpersonale di sicurezza

– Dispositivi protezione individuale (DPI) e relativo smaltimento

– Formazione/informazione/cartellonistica

– Sorveglianza sanitaria

Interverrà Marco Scajola, Assessore Regione Liguria al Demanio e Urbanistica e Coordinatore del Tavolo

interregionale sul Demanio.

«Le misure dovranno coniugare la possibilità di svolgere l’attività in tutta sicurezza preservando quelle caratteristiche di accoglienza e socialità che connotano l’offerta balneare, con l’esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela delle strutture e in generale dei fruitori della spiaggia, mitigando la possibilità di contagi durante i contatti che avverranno in dette attività», conclude Vazzano.

Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it ; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.