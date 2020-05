Coronavirus, Cavo: «Anche società sportive possono partecipare al bando per la “riattivazione in sicurezza”»

Genova. «Anche le società sportive e le associazioni sportive con partita Iva potranno partecipare al bando per la “riattivazione in sicurezza” (per sanificazione, acquisto dpi, e tecnologie necessarie) che sarà pubblicato il 12 di maggio e che Regione Liguria, prima in Italia, ha attivato con un fondo perduto del 60 per cento fino a 15 mila euro».

Lo ha annunciato l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo. Il bando sarà attivo dal 26 al 29 maggio con un importo massimo concedibile di 15 mila euro e avrà carattere retroattivo per spese riferite a iniziative avviate a partire dal 23 febbraio 2020.