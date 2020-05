Coronavirus, casi e ospedalizzati in calo in Liguria. Un morto nell’Imperiese

Genova. Continuano a calare i casi di Covid-19 in Liguria. Lo dimostrano i dati del flusso ministeriale diffusi dalla Regione, che vendono per il decimo giorno consecutivo un segno meno davanti al numero dei malati: -67. I positivi in Liguria sono in totale 4473.

I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 2086.

Nove i morti in Liguria, di cui uno in provincia di Imperia: si tratta di un uomo di 67 anni, deceduto il 17 maggio all’Ospedale di Sanremo.

TUTTI I DATI:

PROVINCIA CASI SAVONA 733 LA SPEZIA 187 IMPERIA 650 GENOVA 2899 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4473

OSPEDALIZZATI DI CUI IN TI Differenza da osp. giorno precedente Ospedalizzati 384 24 -11 ASL1 64 5 -1 ASL2 70 5 0 Ospedale Policlinico San Martino 58 7 0 Ospedale Evangelico 13 0 -2 Ospedale Galliera 64 0 -6 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 44 3 2 ASL 3 Gallino 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 30 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 -2 ASL5 39 4 -1

Isolamento domiciliare 2072 -66 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2017 + 10 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3331 + 106