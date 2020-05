Coronavirus, calo di contagi e di ricoverati che scendono a 43

Genova. Diminuiscono di 165 unità, secondo i dati del flusso ministero della Salute/Alisa diffusi dalla Regione i casi positivi in Liguria: ora sono 3.883 su un totale di 89.1735 di test effettuati , +2206, rispetto a ieri. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 7, nessuno in provincia di Imperia. in totale nella nostra regione i morti salgono a 1412.

PROVINCIA CASI

SAVONA 636

LA SPEZIA 130

IMPERIA 446

GENOVA 2669

in fase di verifica 2

TOTALE 3883

Si registra un ulteriore calo degli ospedalizzati (-21), in totale in Liguria sono 267, 43 in provincia di Imperia.

Isolamento domiciliare 1467 -153 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2149 9 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 4130 196

SORVEGLIANZE ATTIVE

ASL 1 120

ASL 2 344

ASL 3 391

ASL 4 232

ASL 5 182

Liguria 1.269