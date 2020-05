Coronavirus, calano i pazienti ricoverati all’ospedale San Martino di Genova

Genova. Ad ora sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova, 7 nelle tre rianimazioni del Policlinico più un paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 29 al Padiglione 12, 4 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 4 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia.

Lab Story, rete di professionisti che propone corsi di lingua multidisciplinari, ha lanciato la campagna “Sing me a Story – Musica in Corsia”, iniziativa benefica per raccogliere fondi necessari a portare nelle corsie degli ospedali genovesi tablet e casse da destinare ai pazienti Covid-19 o pazienti che non possono ricevere visite dai loro familiari.

I primi strumenti sono stati destinati al Padiglione 12, attualmente Covid+ e permetteranno ai pazienti di: comunicare con le persone care e avere il conforto del contatto visivo dei propri familiari e di poter beneficiare, quando si ha piacere, dell’ascolto di musica che sarà precaricata sul dispositivo.