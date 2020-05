Coronavirus, calano i contagi in Liguria. I malati sono -4 rispetto a giovedì

Genova. Per la prima volta da inizio contagio il dato dei contagi registra un segno meno. Sono -4, infatti, i casi di Covid-19 rispetto a ieri. In Liguria, in totale, si registrano 5181. In totale sono 51.199 i test effettuati, 2437 in più rispetto a ieri.

Restano in isolamento domiciliare 2784 malati, -22 rispetto a giovedì 30 aprile. I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1663 (29 più di ieri), mentre i guariti con due test negativi sono 1761 (120 più di ieri).

Crescono anche i morti, 17 in più di ieri: in totale sono 1182.

PROVINCIA n.casi SAVONA 868 LA SPEZIA 345 IMPERIA 897 GENOVA 3065 altro/in fase di verifica 6 TOTALE 5181

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 734 68 -11 ASL1 127 10 -10 ASL2 110 7 -3 Ospedale Policlinico San Martino 148 24 1 Ospedale Evangelico 27 2 2 Ospedale Galliera 102 2 -2 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 105 11 3 ASL 3 Gallino 0 0 -1 ASL4 Sestri Levante 54 4 1 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL5 58 8 -1