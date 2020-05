Coronavirus, Berro: «I dentisti della provincia di Imperia hanno ripreso la propria regolare attività in sicurezza»

Imperia. «I dentisti durante tutto il periodo di lockdown sono stati disponibili per le urgenze e ora hanno tutti ripreso la propria regolare attività in sicurezza seguendo le indicazioni specifiche fornite dal ministero della salute. L’Associazione Dentisti e l’Ordine degli Odontoiatri provinciale hanno fornito a tutti i dentisti della provincia mascherine FP2, visiere protettive e prodotti igienizzanti che, insieme alle dotazioni normalmente usate, rendono gli Studi totalmente sicuri per i pazienti e gli operatori» - fa sapere il dottor Rodolfo Berro

presidente provinciale dell’Albo Odontoiatri e coordinatore degli Albi Liguri.

«Dall’inizio della pandemia i dentisti della provincia hanno subito offerto i dispositivi di protezione che avevano nei propri Studi e hanno raccolto fondi per acquistarne altri da mettere a disposizione agli enti che ne erano sprovvisti come le case di riposo, le pubbliche assistenze e gli Ospedali. Adesso gli Studi Odontoiatrici sono pronti per permettere alla popolazione di ritornare a prendersi cura anche della salute della propria bocca in tutta sicurezza» - afferma il dottor Rodolfo Berro, presidente provinciale dell’Albo Odontoiatri e coordinatore degli Albi Liguri.