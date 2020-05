Coronavirus, -76 malati in Liguria. Calano anche gli ospedalizzati

Genova. Continua a registrarsi il segno meno davanti al numero di malati di Covid-19 in Liguria. Secondo i dati diffusi dal flusso ministeriale e resi noti dalla Regione Liguria, al momento ci sono 4188 casi spalmati nel territorio regionale: -76 rispetto a ieri. I test effettuati sono 87011: +1871 in 24 ore. Altri 11 sono i decessi riconducibili al Coronavirus, per un totale di 1395 dall’inizio dell’emergenza.

PROVINCIA CASI SAVONA 687 LA SPEZIA 149 IMPERIA 556 GENOVA 2792 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4188

ospedalizzati di cui in TI Differenza osp. da giorno precedente Ospedalizzati 305 22 -27 ASL1 50 4 -5 ASL2 57 3 -2 Ospedale Policlinico San Martino 51 7 -2 Ospedale Evangelico 4 0 -3 Ospedale Galliera 49 0 -6 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 34 5 -6 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 26 0 -4 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 32 3 1

Isolamento domiciliare 1770 -76 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2113 +27 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3759 +120