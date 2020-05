Consiglio comunale telematico a Sanremo, inseriti nuovi punti all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del consiglio comunale, convocato in data 24 marzo , in adunanza ordinaria pubblica in modalità telematica, in prima convocazione, per il giorno giovedì 7 maggio, con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, vengono aggiunti i seguenti punti:

1bis) settore servizi alla persona e promozione del benessere, tributi, attività produttive e mercati emergenza Covid-19.

interventi urgenti ed indifferibili a favore di attività produttive e dei cittadini in merito a scadenze tributi

locali, entrate patrimoniali e canoni demaniali ad esclusione di Imu, imposta di soggiorno e canoni demaniali marittimi. (si richiede immediatamente eseguibile) prop. n.19/2020

3) settore ll.pp. fondi europei ed espropri, servizio viabilità e sottosuolo – euro 1.647,00 riconoscimento ai sensi art. 194, c. 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. debito fuori bilancio interventi di somma urgenza per la rimozione e lo

smaltimento della tubazione contenente fibre di amianto presso il cantiere in salita san bernardo al fine di eliminare

la situazione di imminente pericolo per la pubblica incolumità. (si richiede immediatamente eseguibile) prop. n.17/2020