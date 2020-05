Consegne a casa, al via quartieremio.com: il progetto di Confesercenti e Confartigianato Liguria

Genova. Presentato ufficialmente oggi il portale www.quartieremio.com, collegato anche a una comoda app, dove i liguri troveranno le migliori botteghe artigiane e gli esercizi commerciali di vicinato che effettuano le consegne a casa di oggetti artistici e prodotti alimentari, questi ultimi anche da asporto.

Il progetto di Confesercenti e Confartigianato Liguria, promosso anche dalla Regione Liguria, nasce per supportare le imprese in questo delicato momento di chiusure prolungate o dove prevale il mezzo della “consegna a casa” e aiutarle gratuitamente a sviluppare la propria attività.

Un’opportunità non solo di visibilità nei relativi quartieri di appartenenza, ma anche di poter comunicare agli abitanti del vicinato che sono in grado di effettuare consegne a domicilio.

La registrazione, gratuita per le imprese artigiane e commerciali liguri, è semplicissima: bastano pochi click per offrire i propri prodotti e servizi ed essere geolocalizzati e raggiungibili dagli utenti via mail o via telefono. Gli abitanti del quartiere potranno entrare sul sito e verificare quali attività sono aperte e organizzate per le consegne a domicilio.

«Uniamo le forze, noi e le imprese che rappresentiamo – commentano Marco Benedetti e Giancarlo Grasso, presidenti Confesercenti e Confartigianato Liguria – per un grande progetto di promozione delle attività liguri che

effettuano consegne a casa. Il sito quartieremio.com rappresenta perfettamente, per nome e struttura, la filosofia della nostra azione: aiutare e ripartire dalle botteghe artigiane e dai negozi di vicinato per superare questi momenti difficili legati alla pandemia, che sta mettendo a dura prova anche il tessuto economico della nostra regione».

«Ringrazio Confartigianato e Confesercenti per aver preso parte, attraverso quartieremio.com, al progetto regionale #laspesacasamia, vetrina online con cui studenti e lavoratori potranno ricevere a casa i prodotti di qualità offerti dai nostri artigiani e commercianti – spiega Andrea Benveduti, assessore regionale allo Sviluppo economico – Ci auguriamo che questo sia il primo passo di un percorso condiviso, che dovrà insegnarci ad apprezzare ancor di più le eccellenze liguri».

Le caratteristiche principali della piattaforma sono:

– una vetrina per l’impresa con possibilità di informare i clienti attraverso orari di apertura, contatti, descrizione dell’attività, immagini, listino prezzi, modulo prenotazione e modulo contatto;

– una lista delle realtà di vicinato a cui rivolgersi per trovare qualità, servizio e disponibilità;

– una vista mappa con possibilità di filtrare per categoria merceologica, servizi offerti, prezzi e tag;

– possibilità di mettere in favorito le attività e condividerle con i propri contatti;

– un pannello di controllo per l’impresa in cui ricevere messaggi e visualizzare le statistiche sulla sua vetrina personale;

Il sito, oltre a essere promosso attraverso una pagina Facebook dedicata, ha anche una app mobile scaricabile per android su Google Play e apple su App Store.