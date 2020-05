Confindustria Imperia dona sanificatore a Protezione Civile SS Trinità

Imperia. La Protezione Civile SS. Trinità di Imperia ha ricevuto in dono da Confindustria Imperia un sanificatore, delle mascherine e un termometro digitale a infrarossi. La consegna è avvenuta stamani nelle sede di Confindustria da parte del direttore Paolo Della Pietra. Il Consiglio Direttivo e i volontari esprimono profonda gratitudine a Confindustria per il generoso gesto attuato nei loro confronti, a sostegno dei numerosi servizi che la squadra sta attuando nell’ambito dell’emergenza Coronavirus in tutto il territorio di competenza. In particolare il sanificatore, che potrà essere impiegato per sanificare automezzi, locali della sede e dispositivi di protezione individuali, si rivela uno strumento prezioso per garantire una maggior sicurezza ai volontari che operano in prima linea.