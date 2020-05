Con un omaggio alla Resistenza, studenti dell’Artistico Amoretti di Imperia vincono il concorso Filmare la storia

Imperia. Sono gli studenti Irene, Denis, Matilde, Clara, Federica, Clara e Samantha del liceo artistico cittadino le vincitrici del concorso “Filmare la storia”. Il primo premio lo conquistato con il loro video “Piccoli gesti anonimi”, un omaggio alla Resistenza, girato durante il lockdown, ispirandosi alle poesie di Elena Bono, staffetta partigiana.

Sotto la coordinazione delle insegnanti Asia Gandoglia e Roberta Curti della sezione Audiovisivo multimediale dell’I.I.S. Amoretti & Artistico di Imperia) gli alunni, a causa del lockdown per Covid-19, hanno portato avanti il progetto partito in classe comunicando a distanza e girando il video in autonomia nella nostra abitazione. Ognuno di noi, partendo dalle poesie della Bono, ha creato un video basandosi sulle emozioni e i sentimenti che la poesia scelta gli comunicava.

Siamo stati in costante contatto durante tutto il periodo della progettazione, dalla stesura del soggetto fino alle riprese e al montaggio, confrontandoci continuamente per poter così realizzare un elaborato che desse un’idea di continuità. La sfida è stata anche nell’impossibilità di poter uscire di casa e doverci arrangiare con il materiale che era a nostra disposizione, nonostante tutto è stata un’esperienza stimolante, proprio perché ci ha permesso di sfidare le nostre stesse capacità!

Il video è stato iscritto al concorso Filmare la storia 17a edizione ed ha conseguito il Primo premio nella categoria principale ovvero “Filmare la storia Premio Paolo Giobetti. La premiazione si terrà in diretta streaming il 4 Giugno 2020 alle ore 15.00 sui canali Facebook e Youtube del concorso.