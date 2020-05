Con la canzone “Italia mia” il cantautore sanremese Claudio Cirimele avvia raccolta fondi per Croce Rossa Italiana

Sanremo. Il cantautore sanremese Claudio Cirimele ha scritto una canzone sulla situazione di emergenza causata dal coronavirus.

«Visto il periodo difficile che stiamo attraversando ho voluto scrivere una canzone che infondesse un messaggio di positività e di riscatto, da qui è nata “Italia mia”, un incoraggiamento a tutti noi italiani, per uscire dalle difficoltà più forti di prima – spiega Cirimele - Ha lo scopo di ricordarci di quanto sappiamo essere forti nelle difficoltà! Creando il video mi sono reso conto di quante cose e persone abbiamo di cui essere fieri e non ce ne accorgiamo mai abbastanza, visto che molto, troppo, spesso tendiamo a sminuirci e a voler copiare comportamenti di altri paesi che ci sembrano sempre meglio del nostro, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e uniti ce la faremo sicuramente!».

«Ho deciso di associare al video una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana, per cercare nel mio piccolo di dare un contributo concreto per questa emergenza sanitaria. Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire! Vi abbraccio e spero vi piaccia! Ringrazio Amanda Embriaco e Vanessa Bignami per avermi permesso di usare le loro foto nella creazione del video» – dice.