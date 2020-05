Sanremo. «Andando avanti ci sarà la possibilità che i cantieri saranno molto meno invasivi. Ci sarà la possibilità per i commercianti di iniziare la loro attività e per la stagione estiva valuteremo la sospensione dei lavori».

A dirlo, tra le altre cose, è l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, in merito alle proteste dei commercianti di piazza Mameli. I lavori in questione sono quelli del restyling di piazza Boera D’Olmo, ripartiti appena è stato possibile nel pieno dell’emergenza Coronavirus e destinati a terminare per il prossimo febbraio, hanno però destato l’ira degli esercenti, beffati dalle paratie che delimitano l’area degli scavi e che sostanzialmente li costringono a rinunciare ai dehor, proprio adesso che il Comune ha concesso un ampliamento gratuito a tutti per incentivare la ripresa economica.

Già mercoledì scorso 20 maggio c’era stato un incontro tra tecnici comunali e la dirigenza della ditta Silvano srl (quella che ha in carico i lavori e che anche oggi ha “frizionato” con i commercianti) ma nessuno dell’amministrazione comunale, oggi rappresentata da Donzella.

I commercianti (vedi video) lamentano soprattutto di non poter sfruttare gli spazi all’aperto a causa dei lavori (fatto vitale in tempi di emergenza coronavirus).

Lo spiega bene la titolare di Lab Gourmet Anna, che da questo giornale ieri aveva denunciato la situazione: «Dopo 3 quasi mesi di chiusura a causa del Covid-19 mi sembra una vera assurdità trovarci in questa situazione. Il Comune non ci da le tempistiche di questi lavori e abbiamo paura di arrivare alla stagione estiva “tappati”. Ci troviamo di fronte all’Ariston, pieno centro città, siamo tutti ristoratori quindi abbiamo bisogno dello spazio esterno. Chiediamo che il cantiere venga incrementato, con la fine dei lavori al massimo ai primi di giugno, oppure che si smantelli tutto per permetterci di lavorare quest’estate. Abbiamo tasse, stipendi e spese a cui far fronte».