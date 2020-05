Comitato Martiri di Sanremo: «Multare i clienti degli alimentari etnici»

Sanremo. «Vorremmo dare un consiglio al Comune di Sanremo per fare cassa in questo periodo di vacche magre. Considerando la sanzione di 285 euro che viene comminata a coloro che creano assembramenti pericolosi per il rischio contagio, suggerisco di controllare spesso la parte bassa (iniziale) di via Martiri della Libertà.

L’allegro insieme multietnico della zona dimostra un grado di ottimismo e di incredulità verso i rischi di contagio che mancano ai tristi e pavidi italiani, che si scansano spaventati. I negozi di alimentari “etnici” si prodigano a fornire bevande ed alcolici che vengono consumati in zona, e spesso espulsi (orinati) negli angoli nascosti del luogo (vedi Salita San Giuseppe).

Secondo noi, vi sono notevoli margini di guadagno sul fronte multe, con un favorevolissimo rapporto costi-benefici. Diamo volentieri questo consiglio ai nostri amministratori, sperando che ne facciano tesoro» - segnala il Comitato Martiri di Sanremo.